10.12.2025 07:01:06

Ausblick: Lululemon Athletica gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lululemon Athletica wird sich am 11.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,21 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,00 Prozent verringert. Damals waren 2,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 22 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,36 Prozent auf 2,48 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Lululemon Athletica noch 2,40 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,85 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,64 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 10,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,59 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch