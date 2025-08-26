Ausblick: J M Smucker präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

J M Smucker wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie vermeldet.

J M Smucker soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,12 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,21 USD, wohingegen im Vorjahr noch -11,570 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,01 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,73 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch