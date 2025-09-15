Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Illumina Aktie 1111080 / US4523271090

S&P 500 aktuell 15.09.2025 22:33:56

Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Gewinne

Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Gewinne

S&P 500-Kurs am Montag zum Handelsende.

Zum Handelsschluss erhöhte sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.47 Prozent auf 6’615.28 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 51.358 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.317 Prozent höher bei 6’605.14 Punkten in den Handel, nach 6’584.29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 6’619.62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’602.07 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 15.08.2025, bei 6’449.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der S&P 500 mit 5’976.97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’626.02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 12.72 Prozent zu Buche. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’619.62 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Seagate Technology (+ 7.72 Prozent auf 211.12 USD), Albemarle (+ 6.66 Prozent auf 81.04 USD), Illumina (+ 6.10 Prozent auf 100.92 USD), Advance Auto Parts (+ 5.04 Prozent auf 64.17 USD) und Western Digital (+ 4.84 Prozent auf 102.39 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Alaska Air Group (-6.69 Prozent auf 59.13 USD), Corteva (-5.68 Prozent auf 70.07 USD), J M Smucker (-5.16 Prozent auf 102.24 USD), Erie Indemnity (-4.98 Prozent auf 321.81 USD) und Lyondellbasell Industries (-4.78 Prozent auf 52.58 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 39’641’865 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.682 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 1’200.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

