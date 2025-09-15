S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags mit Kursplus

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.45 Prozent fester bei 6’614.13 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 51.358 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.317 Prozent auf 6’605.14 Punkte an der Kurstafel, nach 6’584.29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6’602.49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’619.62 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.08.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’449.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, lag der S&P 500 bei 5’976.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’626.02 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12.70 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’619.62 Punkte. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Seagate Technology (+ 7.64 Prozent auf 210.97 USD), Albemarle (+ 6.98 Prozent auf 81.28 USD), Tesla (+ 5.56 Prozent auf 417.96 USD), Gap (+ 4.37 Prozent auf 23.90 USD) und Western Digital (+ 4.31 Prozent auf 101.87 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Alaska Air Group (-5.87 Prozent auf 59.65 USD), Corteva (-4.58 Prozent auf 70.89 USD), Lumen Technologies (-4.38 Prozent auf 5.79 USD), J M Smucker (-3.79 Prozent auf 103.71 USD) und DR Horton (-3.72 Prozent auf 171.26 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 25’915’995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.682 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch