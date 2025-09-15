Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’144 -0.4%  SPI 16’887 -0.3%  Dow 45’833 0.0%  DAX 23’749 0.2%  Euro 0.9345 0.0%  EStoxx50 5’440 0.9%  Gold 3’680 1.0%  Bitcoin 91’296 -0.7%  Dollar 0.7941 -0.3%  Öl 67.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank-Experten warnen vor Blasenrisiko am US-Aktienmarkt
Der Goldpreis erklimmt ein weiteres Rekordhoch
Musk schiebt Tesla-Aktie mit Aktienkäufen kräftig an
Ethereum Classic: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 5 Jahren gewesen
So lohnend wäre ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren gewesen
Suche...
200.- Saxo-Deal

Western Digital Aktie 985376 / US9581021055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500-Entwicklung 15.09.2025 20:03:43

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags mit Kursplus

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags mit Kursplus

Der S&P 500 entwickelt sich heute positiv.

Western Digital
53.90 CHF 15.41%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.45 Prozent fester bei 6’614.13 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 51.358 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.317 Prozent auf 6’605.14 Punkte an der Kurstafel, nach 6’584.29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6’602.49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’619.62 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.08.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’449.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, lag der S&P 500 bei 5’976.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’626.02 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12.70 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’619.62 Punkte. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Seagate Technology (+ 7.64 Prozent auf 210.97 USD), Albemarle (+ 6.98 Prozent auf 81.28 USD), Tesla (+ 5.56 Prozent auf 417.96 USD), Gap (+ 4.37 Prozent auf 23.90 USD) und Western Digital (+ 4.31 Prozent auf 101.87 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Alaska Air Group (-5.87 Prozent auf 59.65 USD), Corteva (-4.58 Prozent auf 70.89 USD), Lumen Technologies (-4.38 Prozent auf 5.79 USD), J M Smucker (-3.79 Prozent auf 103.71 USD) und DR Horton (-3.72 Prozent auf 171.26 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 25’915’995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.682 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten