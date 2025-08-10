Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.08.2025 07:01:06

Ausblick: Chokhani Securities präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chokhani Securities
165.70 INR -0.72%
Chokhani Securities präsentiert am 11.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 4,00 INR. Dies würde einem Zuwachs von 23,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Chokhani Securities 3,24 INR je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 67,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,02 Milliarden INR. Dementsprechend geht der Experte bei Chokhani Securities für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 988,0 Millionen INR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 17,50 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 15,37 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 12,22 Milliarden INR, gegenüber 14,42 Milliarden INR im Vorjahr.

