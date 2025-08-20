Ausblick: Analog Devices zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Analog Devices lädt am 20.08.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2025 endete.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,95 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 146,84 Prozent erhöht. Damals waren 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Analog Devices 26 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,77 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Analog Devices 2,31 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,45 USD im Vergleich zu 3,28 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 29 Analysten durchschnittlich bei 10,64 Milliarden USD, gegenüber 9,43 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch