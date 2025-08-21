Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.53 Prozent auf 23’126.60 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.287 Prozent schwächer bei 23’182.76 Punkten, nach 23’249.57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23’264.27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23’087.77 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2.39 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 21.07.2025, den Wert von 23’180.06 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 21.05.2025, bei 21’080.36 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 21.08.2024, einen Stand von 19’824.84 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 10.25 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’969.27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’542.20 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell PDD (+ 3.20 Prozent auf 121.78 USD), AppLovin A (+ 2.71 Prozent auf 423.54 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2.28 Prozent auf 604.51 USD), Analog Devices (+ 1.70 Prozent auf 249.04 USD) und Arm (+ 1.25 Prozent auf 132.80 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Fortinet (-3.05 Prozent auf 77.18 USD), Enphase Energy (-2.27 Prozent auf 34.87 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.14 Prozent auf 336.99 USD), Palo Alto Networks (-2.08 Prozent auf 180.60 USD) und ASML (-1.64 Prozent auf 737.22 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10’263’480 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.685 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

2025 präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 5.84 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch