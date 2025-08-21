Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’242 -0.3%  SPI 16’993 -0.3%  Dow 44’762 -0.4%  DAX 24’293 0.1%  Euro 0.9384 0.2%  EStoxx50 5’462 -0.2%  Gold 3’342 -0.2%  Bitcoin 91’234 -0.7%  Dollar 0.8086 0.6%  Öl 67.4 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Siemens Energy-Aktie steigt: Energiewende im Fokus - JPMorgan setzt auf HVDC-Technologie
Orior-Aktie verlustreich: Orior kündigt nach schwachem Halbjahr harte Restrukturierung an
Novo Nordisk-Aktie stabilisiert sich - drohen nach Einstellungsstopp nun aber Entlassungen?
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT erholen sich trotz fortgesetzter Friedensgespräche
BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 21.08.2025 18:02:15

Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 verbucht am Donnerstag Verluste.

NVIDIA
141.92 CHF 2.44%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.53 Prozent auf 23’126.60 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.287 Prozent schwächer bei 23’182.76 Punkten, nach 23’249.57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23’264.27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23’087.77 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2.39 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 21.07.2025, den Wert von 23’180.06 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 21.05.2025, bei 21’080.36 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 21.08.2024, einen Stand von 19’824.84 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 10.25 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’969.27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’542.20 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell PDD (+ 3.20 Prozent auf 121.78 USD), AppLovin A (+ 2.71 Prozent auf 423.54 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2.28 Prozent auf 604.51 USD), Analog Devices (+ 1.70 Prozent auf 249.04 USD) und Arm (+ 1.25 Prozent auf 132.80 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Fortinet (-3.05 Prozent auf 77.18 USD), Enphase Energy (-2.27 Prozent auf 34.87 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.14 Prozent auf 336.99 USD), Palo Alto Networks (-2.08 Prozent auf 180.60 USD) und ASML (-1.64 Prozent auf 737.22 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10’263’480 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.685 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

2025 präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 5.84 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:23 NVIDIA Buy UBS AG
20.08.25 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
11.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.08.25 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.07.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:30 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
12:19 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
09:58 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industriekonzerne – Immer in Bewegung/Barry Callebaut – Bittere Geschmacksnote
09:35 SMI bestätigt gute Verfassung
09:14 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:53 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
20.08.25 Logo WHS The Trade Desk Aktie: Ventura, Netflix & KI – Zukunftschancen trotz Absturz?
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’742.46 19.60 BHDSPU
Short 12’989.04 14.00 B1LSOU
Short 13’611.78 8.14 BWCSGU
SMI-Kurs: 12’241.67 21.08.2025 17:30:01
Long 11’729.02 19.44 SG1BPU
Long 11’473.73 13.92 B74SQU
Long 10’946.72 8.69 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Analog Devices Inc. 159.46 -15.85% Analog Devices Inc.
AppLovin Corp Registered Shs -A- 351.63 14.54% AppLovin Corp Registered Shs -A-
Arm Holdings 106.50 4.10% Arm Holdings
ASML Holding NV NY Registered Shs 640.16 2.65% ASML Holding NV NY Registered Shs
Charter Inc (A) (Charter Communications) 316.71 29.66% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Enphase Energy Inc 26.26 6.11% Enphase Energy Inc
Fortinet Inc 60.55 1.23% Fortinet Inc
JD.com Inc (spons. ADRs) 25.25 -2.01% JD.com Inc (spons. ADRs)
NVIDIA Corp. 141.92 2.44% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 146.65 -1.63% Palo Alto Networks Inc
PDD Holdings (spons. ADRs) 96.62 1.71% PDD Holdings (spons. ADRs)
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 466.42 2.01% Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 275.08 3.27% Strategy (ex MicroStrategy)
The Kraft Heinz Company 22.09 -0.99% The Kraft Heinz Company

Meistgelesene Nachrichten

Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben teils unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minusbereich
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT erholen sich trotz fortgesetzter Friedensgespräche
BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein
Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagvormittag mit Einbussen

Top-Rankings

So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 23’126.53 -0.53%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}