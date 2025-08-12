Aufschläge in New York: NASDAQ 100 fester

Um 20:01 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.23 Prozent aufwärts auf 23’814.90 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.531 Prozent fester bei 23’651.61 Punkten in den Handel, nach 23’526.63 Punkten am Vortag.

Bei 23’815.34 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’524.28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 22’780.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20’868.15 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 12.08.2024, mit 18’542.03 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 13.54 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’815.34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’542.20 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit NXP Semiconductors (+ 7.06 Prozent auf 219.65 USD), ON Semiconductor (+ 6.82 Prozent auf 50.31 USD), Microchip Technology (+ 6.66 Prozent auf 65.01 USD), Fortinet (+ 4.99 Prozent auf 78.29 USD) und Intel (+ 4.33 Prozent auf 21.55 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Axon Enterprise (-4.90 Prozent auf 778.57 USD), CoStar Group (-4.06 Prozent auf 88.74 USD), Verisk Analytics A (-2.59 Prozent auf 260.50 USD), Cognizant (-1.58 Prozent auf 68.06 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-1.49 Prozent auf 394.27 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 17’683’274 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.826 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

2025 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch