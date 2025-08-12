Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’886 0.1%  SPI 16’595 0.2%  Dow 44’484 1.2%  DAX 24’025 -0.2%  Euro 0.9427 -0.1%  EStoxx50 5’336 0.1%  Gold 3’349 0.1%  Bitcoin 96’352 -0.1%  Dollar 0.8073 -0.6%  Öl 66.2 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405
Top News
So lohnend wäre eine Stellar-Investition von vor 1 Jahr gewesen
Wie viel Anleger mit einem Cardano-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Ausblick: JENOPTIK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Microsoft und Meta sorgen für Spekulationen - steht hier bald ein Aktiensplit bevor?
Ausblick: E.ON legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 12.08.2025 20:04:01

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 fester

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 fester

Der NASDAQ 100 zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Intel
17.33 CHF 1.64%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.23 Prozent aufwärts auf 23’814.90 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.531 Prozent fester bei 23’651.61 Punkten in den Handel, nach 23’526.63 Punkten am Vortag.

Bei 23’815.34 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’524.28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 22’780.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20’868.15 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 12.08.2024, mit 18’542.03 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 13.54 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’815.34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’542.20 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit NXP Semiconductors (+ 7.06 Prozent auf 219.65 USD), ON Semiconductor (+ 6.82 Prozent auf 50.31 USD), Microchip Technology (+ 6.66 Prozent auf 65.01 USD), Fortinet (+ 4.99 Prozent auf 78.29 USD) und Intel (+ 4.33 Prozent auf 21.55 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Axon Enterprise (-4.90 Prozent auf 778.57 USD), CoStar Group (-4.06 Prozent auf 88.74 USD), Verisk Analytics A (-2.59 Prozent auf 260.50 USD), Cognizant (-1.58 Prozent auf 68.06 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-1.49 Prozent auf 394.27 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 17’683’274 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.826 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

2025 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?