Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’277 -1.0%  SPI 18’334 -1.1%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’959 -1.3%  Euro 0.9287 0.0%  EStoxx50 5’926 -1.7%  Gold 4’671 1.7%  Bitcoin 73’909 -1.3%  Dollar 0.7975 -0.5%  Öl 64.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sandoz124359842Richemont21048333Swiss Re12688156Swisscom874251
Top News
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
Coinbase analysiert 2026: Drei Entwicklungen mit Signalwirkung für den Krypto-Markt
ARK übertrifft 2025 den Markt: Diese Top-Aktien setzt Cathie Wood für 2026 in den Fokus
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Tech-Rally 20.01.2026 03:37:01

ARK übertrifft 2025 den Markt: Diese Top-Aktien setzt Cathie Wood für 2026 in den Fokus

ARK übertrifft 2025 den Markt: Diese Top-Aktien setzt Cathie Wood für 2026 in den Fokus

ARK Invest hat den Markt 2025 zum dritten Mal in Folge geschlagen. Die jüngsten Trades der Star-Investorin Cathie Wood zeigen, worauf sie für das neue Jahr setzt.

• ARK Innovation ETF und ARK Next Generation Internet ETF legten 2025 jeweils rund 40 Prozent zu
• Der S&P 500 stieg im gleichen Zeitraum um 18 Prozent
• ARK schlägt den Markt damit das dritte Jahr in Folge

Krypto-Offensive im Dezember

Cathie Woods ARK-Fonds haben 2025 erneut eine beeindruckende Performance hingelegt. Der ARK Innovation ETF legte um 36,45 Prozent zu, während der ARK Next Generation Internet ETF ebenfalls 35,49 Prozent gewann. Zum Vergleich: Der S&P 500 stieg im selben Zeitraum um 16,39 Prozent. Damit schlägt der Next Generation Internet ETF den breiten Markt bereits das dritte Jahr in Folge.

Die jüngsten Käufe von ARK Invest deuten auf eine klare Wette hin: einen Krypto-Aufschwung 2026. Wie aus einem Bericht von Coindesk hervorgeht, der sich auf eine offengelegte E-Mail stützt, kaufte die Fondsgesellschaft ARK Invest allein am 15. Dezember 2025 Krypto-Aktien im Wert von rund 59 Millionen US-Dollar. Die grössten Positionen entfielen auf BitMine Immersion Technologies mit 17 Millionen US-Dollar, Coinbase mit 16,3 Millionen US-Dollar sowie Circle Internet Group mit 10,8 Millionen US-Dollar. Auch in CoreWeave und Bullish investierte ARK an diesem Tag. Die Käufe erfolgten inmitten eines starken Ausverkaufs bei Krypto-Aktien - Bitcoin war von seinem Rekordhoch über 126'000 US-Dollar Anfang Oktober 2025 auf unter 88'000 US-Dollar Ende Dezember gefallen.

Rückkehr nach China

Neben Kryptowährungen richtet Wood ihren Blick auch wieder auf chinesische Tech-Giganten. Wie aus einem Bericht von Barron's vom 29. Dezember 2025 hervorgeht, kaufte ARK im September 2025 erstmals seit 2021 wieder Alibaba-Aktien - ein Investment von rund 16,3 Millionen US-Dollar in American Depositary Receipts (ADRs) des E-Commerce-Konzerns.

Alibaba ist nicht die einzige China-Position. ARK hat auch bei Baidu und dem Robotaxi-Unternehmen WeRide zugekauft. Die Trade-Daten zeigen, dass ARK allein Anfang Dezember 2025 über 21 Millionen US-Dollar in Baidu investierte. 2021 hatte sich die Fondsgesellschaft noch von nahezu allen chinesischen Aktien getrennt, nachdem die Regierung in Peking einen umfassenden regulatorischen Eingriff in den Tech-Sektor gestartet hatte.

Top-Holdings zum Jahresende 2025

Wie aus dem Bericht von Barron's vom 29. Dezember 2025 hervorgeht, führte Tesla zum Ende des Jahres 2025 weiter die Top-Holdings des ARK Innovation ETF an. Auf den weiteren Plätzen folgten unter anderem der Streaming-Technologie-Anbieter Roku, der KI-Chipentwickler AMD, die E-Commerce-Plattform Shopify, die Handelsplattform Robinhood sowie die Kryptobörse Coinbase. Obwohl Wood im Dezember 2025 mehrfach Tesla-Aktien verkauft hat, handelt es sich dabei laut dem Barron's-Bericht um Portfolioanpassungen und nicht um ein grundsätzlich verändertes Kursziel.

Anleger sollten jedoch die Kehrseite der ARK-Strategie im Blick behalten: 2022, im letzten Jahr einer Underperformance gegenüber dem S&P 500, brach der ARK Innovation ETF um 67 Prozent ein, während der breite Marktindex lediglich 19 Prozent verlor.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Wells Fargo 2026: Analyst sieht Potenzial bei diesen Energie-Aktien
Top-IPOs 2026: Sechs Unternehmen mit Aussicht auf Rekordbörsengänge
Quantencomputer-Branche im Fokus: Warum die IBM-Aktie 2026 Potenzial für eine Outperformance hat

Bildquelle: viewimage / Shutterstock.com,Cindy Ord/Getty Images for Bloomberg Businessweek
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

19.01.26 UBS Logo Quantum Computing: Schlüsseltechnologie mit Wachstumspotenzial
19.01.26 Börsen droht Ungemach
19.01.26 Marktüberblick: Gold setzt Hausse fort
16.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Moderna, Pfizer
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’790.72 19.87 U5VSUU
Short 14’084.37 13.83 SWUB0U
Short 14’618.34 8.88 S3JB1U
SMI-Kurs: 13’277.04 19.01.2026 17:30:00
Long 12’675.20 19.16 S92BSU
Long 12’398.81 13.76 S5CBOU
Long 11’857.80 8.88 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
ams-OSRAM-Aktie deutlich schwächer: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
Zolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schliesst schwächer -- DAX schlussendlich knapp unter 25'000-Punkte-Marke -- Feiertag an der Wall Street -- Märkte in Fernost letztlich mehrheitlich im Minus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Vormittag
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils an
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Aufwind
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für SAP SE-Aktie
UBS Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von UBS

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
23:08 Ukraine organisiert ihre Drohnenabwehr neu
23:04 ROUNDUP/Misstrauensantrag: EU-Kommission verteidigt Mercosur-Deal
22:34 Misstrauensantrag: EU-Kommission verteidigt Mercosur-Deal
21:59 'Lange geplant' - Flugzeuge auf US-Militärplatz in Grönland erwartet
20:58 Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings
20:32 GNW-News: Der CEO des Hafens von Long Beach hält eine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum
20:17 GNW-News: DEMIRE: Ralf Bongers scheidet zum 31. März 2026 aus
20:09 GNW-News: DEMIRE: Frank Nickel legt Amt mit sofortiger Wirkung nieder - Dr. Dirk Rüffel übernimmt den Vorstandsvorsitz
20:05 GNW-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Veränderungen im Vorstand