Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’891 -0.6%  SPI 19’126 -0.5%  Dow 49’513 0.1%  DAX 25’216 0.2%  Euro 0.9132 0.1%  EStoxx50 6’147 -0.4%  Gold 5’183 0.3%  Bitcoin 52’049 -0.8%  Dollar 0.7742 0.2%  Öl 71.5 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Wert Deere-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Deere Anlegern eine Freude
Tesla-Aktie im Blick: KI-Chip-Wettrennen - Tesla lockt Südkoreas Halbleiter-Elite
Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AIXTRON-Aktie fester: Stabile Dividende trotz niedrigerem Gewinn
Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
Suche...
eToro entdecken

Arhau a Aktie 114151149 / US04035M1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 16:38:14

Arhaus Reports Robust Revenue Growth In 2025, Profits Hold Steady

Arhau a
9.36 USD 11.56%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Arhaus, Inc. (ARHS) on Thursday reported higher revenue for fiscal 2025, while net income declined slightly compared with the prior year.

In the fourth quarter, net revenue rose to $364.8 million from $347.0 million in the prior-year period.

Net income for the quarter declined to $15.1 million, or $0.11 per share, compared with $21.3 million, or $0.15 per share, in the fourth quarter of 2024.

Quarterly income from operations fell to $20.3 million from $28.6 million a year earlier, as higher selling and administrative expenses weighed on profitability despite revenue growth.

For the year ended Dec. 31, 2025, net revenue increased to $1.38 billion from $1.27 billion in 2024. Net income totaled $67.3 million, compared with $68.6 million in 2024. Earnings per share were $0.48, compared with $0.49 in the prior year.

Income from operations edged up to $88.9 million from $87.0 million a year earlier.

ARHS is currently trading at $9.37, up $0.99 or 11.77 percent on the Nasdaq.

Analysen zu Arhaus Inc Registered Shs -A-

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:30 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12:51 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
10:21 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
08:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
07:44 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’563.70 19.55 S21BUU
Short 14’861.51 13.84 S43BWU
Short 15’440.28 8.74 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’890.76 26.02.2026 16:35:49
Long 13’422.58 19.83 SJIBWU
Long 13’112.91 13.84 S18BJU
Long 12’539.04 8.85 SXEBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025
Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
D-Wave Quantum-Aktie dennoch gesucht: Geschäftszahlen verfehlen Erwartungen
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
Idorsia-Aktie klettert: Umsatz in 2025 verdoppelt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Donnerstagnachmittag nach
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DroneShield-Aktie klettert deutlich: Mehrere Millionen-Aufträge ergattert
Alcon-Aktie im Plus: Alcon setzt auf weiteres profitables Wachstum

Top-Rankings

Q4 2025: Diese Änderungen nahm Carl Icahn an seinem Portfolio vor
So hat Carl Icahn im vierten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammense ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
4. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im vierten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:47 ROUNDUP 2: Salesforce kontert Sorgen um KI-Bedrohung mit starkem Ausblick
16:45 Orban schlägt technische Prüfung der Druschba-Pipeline vor
16:38 ROUNDUP 3: Nvidia liefert wieder einmal - Investoren dennoch zurückhaltend
16:36 Digitalminister plant bundesweite Bürger-App
16:34 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 79 Euro
16:34 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 18 Euro
16:34 Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1814 US-Dollar
16:28 ROUNDUP 2: Scout24 steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie mit KI-Sorgen
16:20 WDH: Kion-Finanzchef sieht mittelfristiges Margenziel nicht in Gefahr
16:19 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro