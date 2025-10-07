Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’553 0.0%  SPI 17’311 0.1%  Dow 46’805 0.2%  DAX 24’431 0.2%  Euro 0.9306 -0.1%  EStoxx50 5’634 0.1%  Gold 3’973 0.3%  Bitcoin 99’545 0.4%  Dollar 0.7980 0.3%  Öl 65.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Morgan Stanley treibt Micron-Aktie auf neue Höhen
IBM-Aktie legt zu: Kooperation mit Anthropic stärkt KI-Geschäft
Trilogy Metals-Aktie explodiert: US-Regierung steigt ein
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
AppLovin-Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch wieder höher: US-Börsenaufsicht hat wohl Ermittlungen aufgenommen
Suche...
Plus500 Depot

Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2025 15:31:18

Applied Materials Introduces Advanced Chipmaking Products To Boost AI Performance

Applied Materials
131.73 CHF -12.82%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Applied Materials, Inc. (AMAT) on Tuesday introduced new semiconductor manufacturing systems aimed at enhancing the performance of advanced logic and memory chips that power AI computing.

The new systems focus on three key areas for next-generation AI chips: leading-edge logic with Gate-All-Around (GAA) transistors, high-performance DRAM including high-bandwidth memory (HBM), and advanced packaging to create integrated systems-in-a-package that improve performance and efficiency.

The Kinex system, the industry's first integrated die-to-wafer hybrid bonding platform, enables higher-performance, lower-power advanced logic and memory chips. The Centura Xtera Epi system supports higher-performance GAA transistors at the 2nm node and beyond, while the PROVision 10 eBeam metrology system is designed for advanced logic, next-generation DRAM, and 3D NAND chips, including GAA transistors and Backside Power Delivery architectures.

"As chips become more complex, Applied is focused on driving materials engineering breakthroughs to provide the performance and power-efficiency improvements needed to scale AI," said Prabu Raja, President of the Semiconductor Products Group at Applied Materials. "We are collaborating earlier and deeper with our customers to co-develop solutions that accelerate chipmaker roadmaps and enable major device inflections in logic, memory and advanced packaging."

Nachrichten zu Applied Materials Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten