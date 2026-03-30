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30.03.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Montagabend Verlust reich

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Montagabend Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 195,92 USD ab.

AMD
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Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 195,92 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'352 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 195,75 USD. Mit einem Wert von 205,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 5'773'832 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 267,05 USD. Mit einem Zuwachs von 36,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 76,49 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 60,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.02.2026 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.27 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 7.66 Mrd. USD eingefahren.

Am 05.05.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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