Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schlussendlich leichter

Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2.38 Prozent tiefer bei 23’586.99 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.03 Prozent auf 23’913.19 Punkte an der Kurstafel, nach 24’162.98 Punkten am Vortag.

Bei 24’029.51 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’574.72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2.82 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 26.02.2026, den Wert von 25’034.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25’644.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19’916.99 Punkten.

Der Index büsste seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.42 Prozent ein. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26’165.08 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23’574.72 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Diamondback Energy (+ 3.15 Prozent auf 202.19 USD), Fortinet (+ 2.71 Prozent auf 81.03 USD), Atlassian (+ 2.51 Prozent auf 68.13 USD), Palo Alto Networks (+ 2.05 Prozent auf 156.36 USD) und Autodesk (+ 1.87 Prozent auf 239.83 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen AppLovin (-10.41 Prozent auf 391.21 USD), Lam Research (-9.35 Prozent auf 211.62 USD), Applied Materials (-8.34 Prozent auf 338.55 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-7.96 Prozent auf 547.54 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-7.49 Prozent auf 203.77 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 52’937’481 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.759 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.46 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch