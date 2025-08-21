Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’242 -0.3%  SPI 16’993 -0.3%  Dow 44’805 -0.3%  DAX 24’293 0.1%  Euro 0.9389 0.2%  EStoxx50 5’462 -0.2%  Gold 3’341 -0.2%  Bitcoin 91’129 -0.8%  Dollar 0.8086 0.6%  Öl 67.5 0.7% 
21.08.2025 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon fällt am Donnerstagabend

Amazon Aktie News: Amazon fällt am Donnerstagabend

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 221,38 USD.

Die Amazon-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 221,38 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 23'133 Punkten liegt. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 220,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,74 USD. Zuletzt wechselten 4'840'653 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 242,51 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 9,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 161,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,02 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 31.07.2025 lud Amazon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD, nach 1,26 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 167.70 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,33 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 6,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

