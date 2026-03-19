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19.03.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend im Minus

Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend im Minus

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 208,84 USD ab.

Amazon
165.18 CHF -1.00%
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 208,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 24'362 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 206,09 USD. Bei 207,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 5'169'784 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 258,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 19,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,64 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 05.02.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 213.39 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.04.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 7,77 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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