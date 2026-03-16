Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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16.03.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Montagabend im Aufwind
Die Aktie von Amazon gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 212,01 USD zu.
Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 212,01 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 24'648 Punkten steht. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 212,72 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 208,54 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6'738'201 Amazon-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 258,59 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,97 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 161,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Amazon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 05.02.2026 äusserte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,95 USD, nach 1,86 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 213.39 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 187.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2026 veröffentlicht.
Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,77 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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