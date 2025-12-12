Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.12.2025 20:27:13

Amazon Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Amazon

Amazon Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 227,04 USD.

Die Amazon-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 227,04 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 25'206 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 225,15 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4'991'297 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 13,90 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 161,56 USD ab. Mit Abgaben von 28,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 30.10.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 180.17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 158.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 7,13 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

