Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Montagabend an Boden

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 234,68 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 25'351 Punkten tendiert. Bei 235,80 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 233,22 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4'996'856 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 258,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,19 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 30.10.2025 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,43 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 180.17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 158.88 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Amazon am 29.01.2026 vorlegen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

