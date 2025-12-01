Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’851 0.1%  SPI 17’661 0.1%  Dow 47’383 -0.7%  DAX 23’589 -1.0%  Euro 0.9338 0.2%  EStoxx50 5’667 0.0%  Gold 4’237 0.5%  Bitcoin 68’387 -5.9%  Dollar 0.8045 0.0%  Öl 63.2 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Idorsia36346343Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Alphabet A29798540
Top News
Milliardendeal zwischen NVIDIA und Synopsys - Aktien legen zu
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Amazon-Aktie leicht im Plus: Cloud-Kooperation mit Google
Tesla-Aktie tiefer: Rekordabsatz in Norwegen - Musk will Schuldenkrise mit KI lösen
Suche...

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.12.2025 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Montagabend an Boden

Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Montagabend an Boden

Die Aktie von Amazon gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 234,68 USD.

Amazon
187.49 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 234,68 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 25'351 Punkten tendiert. Bei 235,80 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 233,22 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4'996'856 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 258,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,19 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 30.10.2025 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,43 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 180.17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 158.88 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Amazon am 29.01.2026 vorlegen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert

Amazon-Aktie höher: Milliardeninvestition in KI-Infrastruktur für die US-Regierung geplant

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingebracht


Bildquelle: Benny Marty / Shutterstock.com