Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Rheinmetall-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der Übernahme des Schiffbauers NVL auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Unter der Annahme, dass der bislang nicht bekannte Übernahmepreis akzeptabel ist, schätzt Analyst David H Perry den Deal insgesamt positiv ein. Wie er in einer am Montag vorliegenden Studie erwähnte, bringt er aber auch Risiken mit sich, da der Bau von Marineschiffen zu den riskanteren Bereichen der Verteidigungsindustrie gehört.

Aktienanalyse online: Die Rheinmetall-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 10:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2.4 Prozent auf 1’941.50 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 15.89 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 104’035 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Anteilsschein 217.5 Prozent. Experten erwarten, dass Rheinmetall am 06.11.2025 die Q3 2025-Bilanz vorlegt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

