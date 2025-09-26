Aktienempfehlung: So bewertet Bernstein Research die Daimler Truck-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck angesichts angekündigter US-Zölle auf schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Die Analysten Harry Martin und Chad Dillard sehen in dem US-Fahrzeugbauer Paccar und Volvo die grössten Profiteure wegen ihrer auf die USA fokussierten Produktion. Die beiden Nutzfahrzeugbauer könnten Marktanteile gewinnen zu Lasten von Daimler Truck und Traton, für die die Ankündigung sehr negativ sei. In ihrem Kommentar vom Freitag schätzen die Experten, dass die Preise für schwere Nutzfahrzeuge im mittleren Zehn-Prozentbereich steigen könnten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:42 Uhr um 2.3 Prozent auf 35.69 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 10.34 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 995’083 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2025 um 1.7 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:41 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.