Aktien Schweiz Vorbörse: Auf breiter Front fester erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss den vorbörslichen Indikationen am Dienstag fester eröffnen. Die von den USA am Wochenende angekündigten Zölle für Waren aus der EU haben bei den Aktien in Europa bislang kaum Spuren hinterlassen. Hierzulande schloss der SMI am Montag gar ganz knapp im positiven Terrain. Die Marktreaktion auf die neuesten Zoll-Ankündigungen seien mehrheitlich von der Hoffnung getrieben gewesen, dass sie letztlich nicht umgesetzt werden, heisst es dazu in einem Kommentar der Online-Bank Swissquote.

Wie es am Berichtstag weitergeht dürfte unter anderem von neuen Inflationsdaten aus den USA abhängen, zumal die Berichtssaison der Unternehmen - zumindest hierzulande - erst am Donnerstag so richtig losgeht. In den USA stehen bereits an diesem Nachmittag und morgen zur Wochenmitte die Grossbanken auf dem Plan. Derweil ist die Inflation zusammen mit den Inflationserwartungen für die US-Notenbank ein wichtiger Bestimmungsfaktor. Entsprechend dürften die heutigen Zahlen entscheidend sein für die FOMC-Sitzung Ende dieses Monats, heisst es etwa in einer Einschätzung der Helaba. "Wird der Einfluss erhöhter Zölle allmählich sichtbar, wie es FOMC-Vertreter immer wieder in Aussicht gestellt haben?", fragt sich die Bank.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 8.15 Uhr vorbörslich um 0,40 Prozent höher bei 11'988,07 Punkten, womit der Leitindex wieder die Marke von 12'000 anpeilt.

Die Mehrheit der Blue Chips wird um 0,3 bis 0,4 Prozent höher gestellt. Etwas auffälliger sind die Gewinne von Partners Group (+0,8%) und Richemont (+1,0%) im Vorfeld der Zahlenpublikation zum ersten Halbjahr von heute Abend nach Börsenschluss bzw. am Mittwochmorgen.

Gegen den Trend fallen Sandoz (-1,5%) zurück. Der Generikahersteller hat in den USA eine freiwillige Rückrufaktion für ein Medikamentenlos von Antibiotika gestartet.

Im breiten Markt stechen Accelleron nach einer deutlichen Erhöhung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr mit einem Plus von 8,4 Prozent hervor.

Und DocMorris (+5,5%) werden von der Verlängerung einer Zulassung in Deutschland getrieben. DocMorris kann dadurch die Entwicklung der App zur Einlösung der E-Rezepte in Deutschland weiter vorantreiben.

