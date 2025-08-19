Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’212 1.2%  SPI 16’958 1.1%  Dow 44’890 -0.1%  DAX 24’423 0.5%  Euro 0.9410 -0.1%  EStoxx50 5’483 0.9%  Gold 3’318 -0.4%  Bitcoin 91’596 -2.5%  Dollar 0.8072 0.0%  Öl 65.9 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526DocMorris4261528Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Wird das neue FSD-Modell zum Katalysator für die Tesla-Aktie?
Neue Krypto-Revolution im Finanzmarkt? Tokenisierung von Vermögenswerten im Fokus
Allianz-Aktie im Blick: Konzern setzt Aktienrückkauf fort
Chancen für NVIDIA-Aktie: Zulieferer SK Hynix prognostiziert Wachstum im KI-Speichermarkt
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
Suche...
200.- Saxo-Deal

SPI 998750 / CH0009987501

16’957.70 Pkt
186.77 Pkt
1.11 %
17:40:00
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

19.08.2025 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: Schwergewichte und Luxusaktien treiben SMI hoch

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich fester geschlossen. Nach einem vorsichtigen Beginn ist die Kauflaune der Anleger im Tagesverlauf immer grösser geworden. Vor allem die Luxusgüterpapiere und die Schwergewichte trieben den Leitindex SMI nach oben. Der SMI hat nun den höchsten Stand seit gut zwei Monaten erreicht.

Am Markt gebe es einen gewissen Optimismus für ein Ende des Ukraine-Kriegs, sagte ein Händler. Die Investoren würden wieder mehr wagen. Niemand wolle ein mögliches Friedensrally verpassen, sagte ein weiterer Marktteilnehmer. Es sei zwar noch kein Frieden in Sicht. Aber zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs zeichne sich ein umfassender Verhandlungsprozess mit allen Beteiligten ab. Ob allerdings Russland von seinen Maximalforderungen Abstand nehmen werde, sei unklar, hiess es zugleich. Zunächst richtet sich der Blick der Anleger nun ohnehin auf das Fed-Protokoll am Mittwochabend und dann auf das jährliche Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Insbesondere von der Rede des unter Druck stehenden Fed-Chefs Jerome Powell am Freitag erhoffen sich viele frische Erkenntnisse über die künftige Zinspolitik in den USA.

Der Leitindex SMI stieg um 1,16 Prozent auf 12'212,19 Punkte, was nur leicht unter dem Tageshoch von 12'216,92 Punkten war. Der SLI, in dem derzeit 31 Titel enthalten sind, gewann 1,15 Prozent auf 2022,04 und der breite SPI 1,11 Prozent auf 16'957,70 Zähler. Alle 31 Titeln im SLI schlossen höher.

An der Indexspitze zeigen sich die beiden Luxuskonzerne Swatch (+4,9%) und Richemont (+3,0%). Konkrete Nachrichten gab es nicht, aber auch andere Branchenvertreter in Europa wie LVMH oder Kering waren kräftig im Plus. Nächster Impulsgeber könnten die Schweizer Uhrenexporte am Donnerstag sein.

Die weiteren Top-Gewinner im SLI stammten aus allen Branchen. Adecco kletterten um 3,6 Prozent. Damit konnte der Personalvermittler einen Teil seiner Talfahrt der vergangenen Tage wieder aufholen. Auch Kühne+Nagel (+2,7%), Straumann (+2,5%) und Julius Bär (+2,2%) standen weit oben auf den Kauflisten. Auch die zuletzt gebeutelten Sika (+2,1%) waren gefragt.

"Für einmal machen auch die defensiven Werte mit", sagte ein Händler. So erwiesen sich die Schwergewichte Nestlé (+1,8%) und der Pharmakonzern Roche (GS +1,6%) sowie Novartis (+0,7%) als Stütze des SMI.

Für einmal gab es keinen Verlierer bei den Blue Chips. Am Schluss der Rangliste standen UBS und Zurich (je +0,1%).

Die richtig starken Bewegungen fanden allerdings in der zweiten Reihe statt, wo einige Unternehmen nach ihren Halbjahresberichten hochgejubelt oder in die Tonne getreten wurden. Der schwächste Wert waren die Titel der Versandapotheke DocMorris (-11,6%). Analysten bemängelten vor allem die schwache Dynamik im Quartalsvergleich, die anhaltende Flaute im OTC-Geschäft sowie die nur moderaten Fortschritte bei der E-Rezept-Neukundengewinnung.

Auch Basilea (-7,6%) fielen markant. Der Pharmakonzern erhöhte zwar seinen Ausblick für den Umsatz, senkte aber wegen höher erwarteter Forschungsausgaben gleichzeitig die Gewinnprognose. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen.

PSP tauchten um 3,4 Prozent. Der Immobilienkonzern habe die Markterwartungen mehrheitlich leicht verfehlt, sagten Händler.

Auf der anderen Seite schossen Medartis (+9,1%) und Stadler Rail (+8,7%) in die Höhe. Medartis hat Umsatz und Kern-EBITDA gesteigert. Beim Ostschweizer Zugbauer sorgten Aussagen von Patron Peter Spuhler in Medieninterviews für gute Stimmung bei den Anlegern.

Nach oben ging es ebenfalls für die Titel von Huber+Suhner (+2,0%). Die Zahlen haben die Marktschätzungen auf allen Ebenen übertroffen, insbesondere beim Auftragseingang. Der Ausblick wurde allerdings lediglich bestätigt.

jb/rw

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

14:06 Wie könnte es bei Swatch weitergehen?
09:57 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
09:47 SMI-Gewinnserie gerissen
09:33 Marktüberblick: Bayer-Aktie gesucht
06:07 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Verhaltener Wochenstart
14.08.25 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’680.66 19.50 U80SSU
Short 12’930.48 13.93 S2S3VU
Short 13’439.93 8.77 BROSIU
SMI-Kurs: 12’212.19 19.08.2025 17:31:21
Long 11’667.69 19.34 SHFB5U
Long 11’382.60 13.25 BK5S8U
Long 10’886.87 8.64 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So reagierten Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
Statistik zeigt: So viele Menschen besitzen wirklich einen vollständigen Bitcoin
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anleger interpretieren Signale als Zeichen für anhaltende Rüstungsnachfrage

Top-Rankings

2. Quartal 2025: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot
So hat David Einhorn im zweiten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’212.19 1.16%
SPI 16’957.70 1.11%
SLI 2’022.04 1.15%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}