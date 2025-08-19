Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’212 1.2%  SPI 16’958 1.1%  Dow 44’922 0.0%  DAX 24’423 0.5%  Euro 0.9404 -0.1%  EStoxx50 5’483 0.9%  Gold 3’315 -0.5%  Bitcoin 91’611 -2.4%  Dollar 0.8073 0.0%  Öl 66.0 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Aktien von Novo Nordisk im Aufwind, GoodRx-Aktie in Rot: Ozempic-Preissenkung in den USA & Zusammenarbeit
Intel-Aktie zieht kräftig an: Softbank steigt mit Milliardeninvestment bei Intel ein
NVIDIA-Aktie im Fokus: Neue KI-Chips für China trotz regulatorischer Hürden?
Neue Krypto-Revolution im Finanzmarkt? Tokenisierung von Vermögenswerten im Fokus
Suche...
200.- Saxo-Deal

Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048

44’922.27
Pkt
10.45
Pkt
0.02 %
22:49:23
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

19.08.2025 22:27:36

Aktien New York Schluss: Rekordhoch im Dow - Nasdaq schwächelt

NEW YORK (awp international) - Kursverluste unter einigen der weltgrössten Technologieunternehmen haben am Dienstag die Nasdaq-Börse belastet. Zugleich gab der gut aufgenommene Quartalsbericht der Baumarktkette Home Depot auch Aktien anderer Handelsketten Auftrieb und stützte so die Standardwerte. Der Dow Jones Industrial erreichte im frühen Handel ein Rekordhoch, bevor die Gewinne rasch wieder vollständig abbröckelten.

Letztlich blieben die Anleger vor dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole vorsichtig. Vor allem die Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell am Freitag wird mit Spannung erwartet. Durchwachsene Daten vom US-Immobilienmarkt gaben keine klaren Impulse.

Der Dow legte zum Handelsschluss um 0,02 Prozent auf 44.922,27 Punkte zu. Bei 45.207 Zählern hatte der bekannteste Wall-Street-Index zuvor eine Bestmarke erreicht. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,59 Prozent auf 6.411,37 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 1,39 Prozent auf 23.384,77 Zähler ein.

Am Markt wird mehrheitlich damit gerechnet, dass die US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung Mitte September die erste Zinssenkung in 2025 vornehmen wird und bis zum Jahresende eine weitere Verringerung folgen dürfte. Ein Schritt von 0,25 Prozentpunkten gilt als eingepreist, nachdem der schwache Arbeitsmarkt inzwischen die Inflationsrisiken in den Hintergrund gedrängt hat. Entsprechend fehlen laut Analystin Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank aktuell weitere allgemeine Kurstreiber für Aktien. Die saisonal schwachen Monate August bis Oktober und steigende langfristige Anleiherenditen könnten daher "Anleger dazu verleiten, ihre jüngsten Gewinne mitzunehmen".

Weiterhin wird ausserdem auf Fortschritte in den Gesprächen um ein Kriegsende in der Ukraine gewartet. Nach den jüngsten Gesprächen von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin und anschliessend mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj sowie den europäischen Verbündeten steht nun wohl ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj bevor. Nach Angaben des Weissen Hauses hat Putin ein solches in den kommenden Wochen "versprochen".

Im Dow setzten sich die Aktien von Home Depot mit plus 3,2 Prozent an die Index-Spitze. Die schweizerische Bank UBS bescheinigte der Baumarktkette eine sich beschleunigende Geschäftsdynamik im abgelaufenen zweiten Quartal. Auch andere Aktien aus der Einzelhandelsbranche profitierten. So legten Walmart um 0,6 Prozent zu. Die Supermarktkette wird, wie auch Target im Wochenverlauf über das vergangene Jahresviertel berichten.

Im Blick blieben weiterhin die Aktien von Intel . Der Einstieg des japanischen Technologiekonzerns Softbank sorgte für einen Kurssprung von 7,0 Prozent. Ein Börsianer begründete den überraschenden Schritt der Japaner mit deren Interesse, ihre US-Aktivitäten mithilfe eines angeschlagenen Unternehmens auszubauen und gleichzeitig die eigenen Chip-Ambitionen voranzutreiben.

Am vergangenen Donnerstag und Freitag hatten Spekulationen über eine mögliche Staatsbeteiligung den Intel-Kurs um insgesamt bis zu 12 Prozent hochgetrieben, bevor zu Wochenbeginn Gewinne mitgenommen wurden. Grund war ein Bericht, demzufolge sich der Staat zwar mit rund 10 Prozent beteiligen will, aber die Aktien eine Art Gegenleistung für die milliardenschweren Subventionen sein sollen, die dem Unternehmen unter dem ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden zugesagt worden waren. Handelsminister Howard Lutnick bestätigte inzwischen dem TV-Sender CNBC diese Absicht und erklärte zudem, dass es um Aktien ohne Stimmrechte gehen solle.

Auf Intel als Spitzenwert im Nasdaq 100 folgten die Anteile von Palo Alto Networks , die um 3,1 Prozent zulegten. Das IT-Sicherheitsunternehmen hatte am Montag nach US-Börsenschluss für das vergangene Quartal einen geringeren Rückgang des bereinigten Ergebnisses je Aktie berichtet als erwartet.

Zahlreiche andere Tech-Werte wie Nvidia , Broadcom , Arm Holdings , AMD , Marvell Technology und Palantir Technologies büssten dagegen zwischen 3,5 und 9,4 Prozent ein./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

14:06 Wie könnte es bei Swatch weitergehen?
09:57 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
09:47 SMI-Gewinnserie gerissen
09:33 Marktüberblick: Bayer-Aktie gesucht
06:07 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Verhaltener Wochenstart
14.08.25 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’680.66 19.50 U80SSU
Short 12’930.48 13.93 S2S3VU
Short 13’439.93 8.77 BROSIU
SMI-Kurs: 12’212.19 19.08.2025 17:31:21
Long 11’667.69 19.34 SHFB5U
Long 11’382.60 13.25 BK5S8U
Long 10’886.87 8.64 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So reagierten Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
Statistik zeigt: So viele Menschen besitzen wirklich einen vollständigen Bitcoin
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anleger interpretieren Signale als Zeichen für anhaltende Rüstungsnachfrage

Top-Rankings

2. Quartal 2025: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot
So hat David Einhorn im zweiten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}