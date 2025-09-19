Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
MDAX 252367 / DE0008467416

30’470.71
Pkt
253.33
Pkt
0.84 %
18.09.2025
Marktkapitalisierung
19.09.2025 08:12:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Ruhiger Wochenausklang erwartet

FRANKFURT (awp international) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften es nach der Vortageserholung am Freitag zunächst ruhig angehen lassen. Preisdaten aus Deutschland zeigten nur wenig Einfluss auf die vorbörslichen Notierungen. So sind die Erzeugerpreise im August etwas stärker als erwartet gesunken.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 23.698 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex eine ausgeglichene Wochenbilanz an. Der EuroStoxx 50 wird am Freitag kaum verändert erwartet.

Allerdings könnte im Tagesverlauf wegen des Verfalls an den Terminbörsen noch einmal Bewegung in die Märkte kommen. "Der September-Verfall zählt zu den grossen vier Verfallterminen des Jahres", betonte der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zu diesen Terminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken, während die Fristen der Anleger zur Verwirklichung von Derivategeschäften ablaufen.

Am Nachmittag könnten sich die Blicke wieder nach New York richten, wo sämtliche wichtigen Börsenbarometer am Vortag Rekordhöhen erklommen hatten. Hierzulande könnte der Fokus unternehmensseitig auf einem eingetrübten Ausblick des Werbevermarkters Ströer und einem Sparprogramm des Autozulieferers Stabilus liegen, das an dessen Gewinn zehrt.

Der Werbevermarkter Ströer senkte seine Jahresziele für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Das Unternehmen begründete dies mit anhaltenden geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten. Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt knapp 6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Der Autozulieferer Stabilus setzt zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit ein Sparprogramm auf. Dafür werden im laufenden Jahr Rückstellungen fällig, die das Ergebnis belasten. Der Konzerngewinn im Geschäftsjahr 2024/25 dürfte daher bei 25 Millionen Euro liegen, verglichen mit der durchschnittlichen Analystenschätzung von 47 Millionen. Die Aktie sackte auf Tradegate um 8 Prozent ab.

Scout24 übernimmt die spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia. Der Unternehmenswert der Transaktion liegt bei 153 Millionen Euro. Für die Scout24-Papiere ging es auf Tradegate zuletzt um 1,3 Prozent abwärts./edh/jha/

Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV

Hat Europa im globalen Innovationswettlauf noch eine Chance? 🚀

Im Experteninterview spricht Evelyne Pflugi, CEO & Mitgründerin der Singularity Group, mit David Kunz (COO der BX Swiss) über die Innovationskraft Europas, den Umgang mit geopolitischen Risiken und die wahren Wachstumstreiber der Weltwirtschaft.

Themen im Video:
🔹 Wie innovativ ist Europa wirklich – im Vergleich zu USA und Asien?
🔹 Warum The Singularity Group auf profitables Wachstum statt Hypes setzt
🔹 KI, Big Data, Cloud – aber auch Kühlung & Energie: Wo entsteht echter Mehrwert?
🔹 Was unterscheidet erfolgreiche Fondsmanager von der breiten Masse?
🔹 Warum SAPs Wachstum Amazon mehr nützt als Europa selbst
🔹 Branchen-Favoriten: Data Center, Energie-Infrastruktur, Automatisierung
🔹 Wachstum ohne Blase: KI, ja – aber nicht jede Anwendung ist investierbar

Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

06:30 Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Konsolidierung nach dem Rekordhoch
18.09.25 Logo WHS Klar denken, klug handeln: Wege zum stabilen Börsenerfolg - Kostenloser Livestream aus Zürich morgen ab 16:00 Uhr
18.09.25 Julius Bär: 15.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf ASML Holding NV, Sanofi, Banco Santander SA, SAP SE
18.09.25 Marktüberblick: SAP nach Analystenkommentar gesucht
18.09.25 SMI nach US-Zinssenkung leichter fester erwartet
18.09.25 Italiens Banken zwischen Tradition und digitaler Zukunft
16.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adecco, Holcim, Partners Group
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12'529.25 19.78 S90BBU
Short 12'803.09 13.63 S2S3KU
Short 13'286.54 8.81 BTTSBU
SMI-Kurs: 12'049.13 18.09.2025 17:31:53
Long 11'535.76 19.15 BXGS2U
Long 11'288.51 13.87 B1SSKU
Long 10'791.30 8.84 BCHSCU
Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien nicht mehr auf Erholungskurs: Rheinmetall, HENSOLDT und RENK schlagen unterschiedliche Richtungen ein
SIG-Aktie bricht um ein Fünftel ein: SIG senkt Ziele für 2025 und will keine Dividende bezahlen
89bio-Aktie zündet Kursrakete, Roche-Aktie fester: Roche kauft 89bio - Roche-Pharma-CEO sieht enormes Potenzial
Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Positive Studiendaten - Ozempic schlägt Konkurrenz von Eli Lilly
Plug Power-Aktie mit Gewinnen: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
IonQ-Aktie im Höhenflug: Kooperation mit US-Energieministerium treibt Quantentechnologie fürs All - D-Wave-Aktie profitiert
UBS-Aktie dennoch mit Gewinnen: UBS-Grossaktionär Cevian zweifelt an Zukunft des Schweizer Hauptsitzes
Nach Fed-Zinssenkung: SMI schliesst über 12'000-Punkte-Marke -- DAX letztlich klar im Plus -- US-Börsen gehen stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen zum Handelsende uneinheitlich
Konkurrenz der sicheren Häfen: Bitcoin-ETFs vs. Gold-ETFs
Technische Korrektur beim Gold nach US-Zinsentscheid

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
DAX 23'674.53 1.35%
MDAX 30'470.71 0.84%
EURO STOXX 50 5'456.67 1.62%

