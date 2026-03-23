AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" belassen. In Europa profitiere der Halbleiter-Ausrüster in der Breite am meisten von einer wachsenden Nachfrage im Bereich der optischen Kommunikations-Netzwerke, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Darin zog er ein Fazit von zwei Fachkonferenzen, nämlich der Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) und Nvidias Entwicklerkonferenz GTC./tih/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.12 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
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