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23.03.2026 14:43:53

AIXTRON SE Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" belassen. In Europa profitiere der Halbleiter-Ausrüster in der Breite am meisten von einer wachsenden Nachfrage im Bereich der optischen Kommunikations-Netzwerke, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Darin zog er ein Fazit von zwei Fachkonferenzen, nämlich der Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) und Nvidias Entwicklerkonferenz GTC./tih/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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