Zusammenarbeit 09.09.2025 13:55:00

Adecco-Aktie unbeeindruckt: Partnerschaft mit Microsoft erneuert

Die Adecco Group hat die Zusammenarbeit mit dem Softwaregiganten Microsoft um sechs Jahre verlängert.

Microsoft
395.86 CHF -0.50%
Die erneuerte Vereinbarung unterstreiche ihr Engagement, die digitale Transformation in der Arbeitswelt voranzutreiben, teilte der Personalvermittler am Dienstag mit.

Die Partnerschaft umfasst laut den Angaben eine Palette von Microsoft-Technologien, um die HR-Dienstleistungen der Adecco Group weiter zu modernisieren und die Kundenerfahrung zu verbessern. Dazu gehören unter anderem Azure-Cloud-Dienste, Microsoft 365 für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter und Dynamics 365 zur Optimierung der Finanz- und Beschaffungsprozesse.

Die Adecco-Aktie notiert an der SIX zeitweise marginale 0,01 Prozent tiefer bei 22,90 Franken.

sc/rw

Zürich (awp)

