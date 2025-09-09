Adecco-Aktie unbeeindruckt: Partnerschaft mit Microsoft erneuert

Die erneuerte Vereinbarung unterstreiche ihr Engagement, die digitale Transformation in der Arbeitswelt voranzutreiben, teilte der Personalvermittler am Dienstag mit.

Die Partnerschaft umfasst laut den Angaben eine Palette von Microsoft-Technologien, um die HR-Dienstleistungen der Adecco Group weiter zu modernisieren und die Kundenerfahrung zu verbessern. Dazu gehören unter anderem Azure-Cloud-Dienste, Microsoft 365 für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter und Dynamics 365 zur Optimierung der Finanz- und Beschaffungsprozesse.

Die Adecco-Aktie notiert an der SIX zeitweise marginale 0,01 Prozent tiefer bei 22,90 Franken.

Zürich (awp)