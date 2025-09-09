Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
09.09.2025 13:55:00
Adecco-Aktie unbeeindruckt: Partnerschaft mit Microsoft erneuert
Die Adecco Group hat die Zusammenarbeit mit dem Softwaregiganten Microsoft um sechs Jahre verlängert.
Die Partnerschaft umfasst laut den Angaben eine Palette von Microsoft-Technologien, um die HR-Dienstleistungen der Adecco Group weiter zu modernisieren und die Kundenerfahrung zu verbessern. Dazu gehören unter anderem Azure-Cloud-Dienste, Microsoft 365 für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter und Dynamics 365 zur Optimierung der Finanz- und Beschaffungsprozesse.
Die Adecco-Aktie notiert an der SIX zeitweise marginale 0,01 Prozent tiefer bei 22,90 Franken.
sc/rw
Zürich (awp)
