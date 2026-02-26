Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
S&P 500-Performance im Blick 26.02.2026 22:33:57

Minuszeichen in New York: S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der S&P 500 zeigte sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Am Donnerstag fiel der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0.54 Prozent auf 6’908.86 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 54.753 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.080 Prozent auf 6’951.70 Punkte an der Kurstafel, nach 6’946.13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6’859.73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’947.25 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.110 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, betrug der S&P 500-Kurs 6’950.23 Punkte. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’812.61 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 26.02.2025, den Wert von 5’956.06 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0.735 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’775.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit J M Smucker (+ 8.82 Prozent auf 116.00 USD), Accenture (+ 8.29 Prozent auf 207.38 USD), TKO GROUP (+ 8.01 Prozent auf 223.81 USD), Expedia (+ 6.96 Prozent auf 217.93 USD) und Humana (+ 6.12 Prozent auf 186.83 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Universal Health Services (-11.44 Prozent auf 204.33 USD), EMCOR Group (-6.94 Prozent auf 746.18 USD), IPG Photonics (-6.76 Prozent auf 129.47 USD), Corning (-6.31 Prozent auf 150.30 USD) und Albemarle (-5.59 Prozent auf 184.93 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 76’661’454 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.965 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

