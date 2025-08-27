Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’181 0.2%  SPI 16’909 0.1%  Dow 45’418 0.3%  DAX 24’070 -0.3%  Euro 0.9348 -0.1%  EStoxx50 5’378 -0.1%  Gold 3’383 -0.3%  Bitcoin 89’298 -0.7%  Dollar 0.8073 0.4%  Öl 67.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
30 % Kursplus: MongoDB-Aktie nach beeindruckendem Ergebnis im Höhenflug
Rio Tinto mit neuem CEO: Konzern wird neu strukturiert - Aktie profitiert
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Givaudan-Aktie
Investment-Tipp Novartis-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursrally 27.08.2025 10:21:00

30 % Kursplus: MongoDB-Aktie nach beeindruckendem Ergebnis im Höhenflug

30 % Kursplus: MongoDB-Aktie nach beeindruckendem Ergebnis im Höhenflug

Die MongoDB-Aktie erlebt nach der jüngsten Quartalsbilanz einen sprunghaften Anstieg. Starkes Wachstum sowie ein optimistischer Ausblick treiben den Kurs weit nach oben.

MongoDB
173.32 CHF -8.01%
Kaufen Verkaufen
• Finanzkennzahlen im Aufwind
• Starke Wachstums-Pipeline und Marktposition
• MongoDB-Aktie hebt ab

Nach der Vorlage beeindruckender Quartalszahlen ist der Kurs der MongoDB-Aktie nachbörslich an der NASDAQ zuletzt um 30,36 Prozent in die Höhe geschossen auf 279,42 US-Dollar. Im vorbörslichen Handel am Mittwoch geht es zeitweise um 30,26 Prozent aufwärts auf 279,21 US-Dollar. Angetrieben wird der Aufschwung durch kräftiges Wachstum bei MongoDB Atlas, neue Grosskunden und optimistische Prognosen - besonders im KI-Umfeld. Mit Blick auf KI-Integration positioniert sich das US-amerikanische Softwareunternehmen zunehmend als Schlüsselakteur im Infrastrukturmarkt.

MongoDB setzt mit starkem Cloud- und KI-Momentum neue Akzente

MongoDB übertraf im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026 die Erwartungen deutlich: Mit einem Umsatzplus von 24 Prozent auf 591,4 Millionen US-Dollar und einem Atlas-Segment, das um 29 Prozent wuchs und 74 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, zeigt sich das Cloud-Geschäft als Wachstumstreiber. Zusätzlich gelang dem Unternehmen mit 2.800 neuen Kunden der bisher stärkste Zuwachs in einem ersten Halbjahr. Insgesamt zählt MongoDB nun mehr als 59.900 Kunden, wie das Unternehmen im Rahmen der Bilanzvorlage mitteilte. "Viele unserer jüngst gewonnenen Kunden bauen KI-Anwendungen - ein Beleg dafür, dass unser Wertversprechen in der KI-Ära verfängt und MongoDB sich als Schlüsselbaustein im KI-Infrastruktur-Stack etabliert", betonte dazu CEO Dev Ittycheria.

Bilanz verbessert sich deutlich - Free Cash Flow als Signal der Stabilität

Daneben legte auch die operative Performance deutlich zu: Der Non-GAAP-Betriebsgewinn stieg auf 86,8 Millionen US-Dollar, der Free Cash Flow erreichte 69,9 Millionen US-Dollar - nach einem negativen Vorjahreswert. Der GAAP-Nettoverlust verringerte sich auf 47 Millionen US-Dollar (-0,58 US-Dollar je Aktie), während der Non-GAAP-Netto-Gewinn bei 87,2 Millionen US-Dollar (1,00 US-Dollar je Aktie) lag.

Optimistische Prognose & KI-Allianzen befeuern Kursphantasie

MongoDB hob darüber hinaus die komplette Jahresprognose an und erwartet nun 2,34 bis 2,36 Milliarden US-Dollar Umsatz sowie eine Non-GAAP-Betriebs­marge von bis zu etwa 14 Prozent. Für das laufende Quartal visiert das Unternehmen unterdessen Umsätze zwischen 587 und 592 Millionen US-Dollar an nach zuvor erwarteten 582 Millionen US-Dollar.

Strategisch setzt das Unternehmen stark auf KI: Mit neuen Voyage-AI-Modellen, Partnerschaften etwa mit LangChain und dem Ausbau staatlicher Sicherheitszulassungen für den US-Government-Sektor positioniert sich MongoDB als zentrale Komponente im AI-Infrastruktur-Ökosystem.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Accelleron-Aktie: Gewinn markant gesteigert
Magnificent Seven trotzen Überbewertung: Howard Marks sieht Potenzial bei NVIDIA & Co.
Givaudan-Aktie: Givaudan-CEO wird zurücktreten - Neue Mittelfristziele

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu MongoDB

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu MongoDB

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:13 Marktüberblick: Gewinnmitnahmen bei Commerzbank
09:02 SMI setzt Konsolidierung fort
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Konsolidierung hält an
26.08.25 Logo WHS Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile (Apple, Canopy Growth & Alcon)
26.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Microsoft Corp, Amazon.com Inc, NVIDIA Corp, Apple Inc, ALPHABET INC-CL A
26.08.25 ON – Rekordquartal und Prognoseerhöhung – Dollar belastet
26.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Kühne + Nagel, Stadler Rail
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’670.69 19.61 U80SSU
Short 12’920.31 13.98 S2S3YU
Short 13’429.35 8.81 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’181.95 27.08.2025 10:28:39
Long 11’676.67 19.94 SHFB5U
Long 11’391.36 13.66 BK5S8U
Long 10’895.25 8.75 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

MongoDB 173.32 -8.01% MongoDB

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Prognose: Bernstein sieht Kursziel von 200'000 US-Dollar trotz Rücksetzer
Microsoft, Apple & Co. im Fokus: Diese Aktien hielt Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag nahezu unbewegt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagabend gefragt
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
Fed im Blick: SMI und DAX beenden Handel im Minus -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Märkte in Fernost gaben nach
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursabschlägen
Clara Technologies-Aktie unter Druck: Kurschaos trotz KI-Hoffnung
RENK läutet neue Ära bei Panzergetrieben ein - Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneins

Top-Rankings

In diese Aktien investierte Carl Icahn im zweiten Quartal 2025
Blick ins Depot
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}