30.11.2025 07:01:06
Ausblick: MongoDB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
MongoDB wird am 01.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.
35 Analysten schätzen im Schnitt, dass MongoDB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,805 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,130 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 32 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 593,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MongoDB einen Umsatz von 529,4 Millionen USD eingefahren.
Die Prognosen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,77 USD, gegenüber -1,730 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 38 Analysten durchschnittlich 2,36 Milliarden USD im Vergleich zu 2,01 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu MongoDB
|
07:01
|Ausblick: MongoDB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.08.25
|30 % Kursplus: MongoDB-Aktie nach beeindruckendem Ergebnis im Höhenflug (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Erste Schätzungen: MongoDB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.06.25
|Ausblick: MongoDB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu MongoDB
