Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Innerhalb der europäischen Einzelhandelsbranche sei Zalando hinsichtlich der Marktkapitalisierung von Rang 64 im Jahr 2024 auf zuletzt Platz 71 zurückgefallen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Belastet hätten die Aktien des Online-Modehändlers Bedenken bezüglich der Margen und die Sorge vor agierender Künstlicher Intelligenz./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24.14 €
|
Abst. Kursziel*:
15.99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.99%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
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|
15.06.26
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|
12.06.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
12.06.26
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|
12.06.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt zum Start des Freitagshandels ab (finanzen.ch)
|
12.06.26
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|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
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|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|22.13
|0.64%
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