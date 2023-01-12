Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’302 -0.5%  SPI 17’013 -0.4%  Dow 47’311 0.5%  DAX 24’007 -0.2%  Euro 0.9315 0.1%  EStoxx50 5’664 -0.1%  Gold 4’007 0.7%  Bitcoin 83’287 -1.0%  Dollar 0.8091 -0.1%  Öl 64.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Henkel vz-Aktie
JP Morgan Chase & Co. gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Overweight
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Continental-Aktie
Tezos: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Suche...
Plus500 Depot

Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

100.00
CHF
-3.45
CHF
-3.33 %
12.01.2023
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2025 09:26:07

Zalando Buy

Zalando
23.16 CHF 9.38%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen und das operative Ergebnis habe sie erfüllt, schrieb Adam Cochrane am Donnerstagmorgen. Insgesamt dürfte der Bericht des Onlinehändlers aber reichen für einen Kursgewinn im mittleren einstelligen Prozentbereich./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.15 € 		Abst. Kursziel*:
36.65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.53%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalando

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?