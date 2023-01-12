Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
100.00CHF
-3.45CHF
-3.33 %
12.01.2023
SWX
06.11.2025 09:26:07
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen und das operative Ergebnis habe sie erfüllt, schrieb Adam Cochrane am Donnerstagmorgen. Insgesamt dürfte der Bericht des Onlinehändlers aber reichen für einen Kursgewinn im mittleren einstelligen Prozentbereich./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Zalando
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
24.15 €
Abst. Kursziel*:
36.65%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
24.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
32.53%
Analyst Name::
Adam Cochrane
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Zalando
10:27
|Zalando steigert Umsatz deutlich - Partnerschaft mit dem DFB (AWP)
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
09:21
|RBC Capital Markets beurteilt Zalando-Aktie mit Outperform (finanzen.ch)
09:18
|Zalando-Aktie hebt ab: Im 3. Quartal zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht (Dow Jones)
07:48
|Zalando steigert Umsatz deutlich - Partnerschaft mit DFB (AWP)
07:04