Yara International ASA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Yara von 355 auf 380 norwegische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im ersten Halbjahr sei der Düngerbereich der einzige Lichtblick im europäischen Chemiesektor gewesen, doch hier sei die Stimmung in den vergangenen Wochen vorsichtiger geworden, schrieb Priyanka Patel in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Angesichts von Nachfragesorgen fehlten die Treiber für höhere Preise. Am vorsichtigsten ist der Experte für K+S. Bei Yara ist Patel für die zweite Jahreshälfte indes zuversichtlicher als der Markt. Er verweist auf die jüngste Preisrally bei Harnstoffdünger aufgrund einer starken Nachfrage aus Indien. Allerdings könnten die Norweger 2026 ebenfalls unter der fundamentalen Branchenschwäche leiden./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Yara International ASA Neutral
|
Unternehmen:
Yara International ASA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
380.00 NKr
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
380.70 NKr
|
Abst. Kursziel*:
-0.18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
380.50 NKr
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.13%
|
Analyst Name::
Priyanka Patel
|
KGV*:
-
