Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Yara International ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Yara International ASA
36.97 CHF 1.62%
Yara International ASA lädt am 11.02.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Yara International ASA ein EPS von -12,570 NOK je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,91 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 37,50 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

21 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,37 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,540 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 15,61 Milliarden USD, gegenüber 149,14 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

