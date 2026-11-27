Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.87 Prozent fester bei 24’027.47 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23’958.46 Zählern und damit 1.58 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23’585.80 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24’074.26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’690.60 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0.998 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 26’477.81 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 26’541.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23’214.69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3.41 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Century Casinos (+ 17.60 Prozent auf 0.30 USD), AXT (+ 11.82 Prozent auf 35.76 USD), Volvo (B) (+ 10.50 Prozent auf 32.31 USD), SMC (+ 9.10 Prozent auf 370.95 USD) und American Superconductor (+ 7.96 Prozent auf 22.92 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Americas Car-Mart (-16.43 Prozent auf 0.29 USD), Dorel Industries (-14.16 Prozent auf 0.80 USD), Comtech Telecommunications (-8.49 Prozent auf 0.92 USD), Vertex Pharmaceuticals (-5.82 Prozent auf 531.31 USD) und PetMed Express (-4.39 Prozent auf 0.86 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22’141’728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.708 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

2026 hat die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 22.90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch