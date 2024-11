NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo B mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Visionen und Strategien hätten den Kapitalmarkttag geprägt, an konkreten Zielen habe es aber gemangelt, schrieb Analyst Michael Aspinall in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Einige hätten sich an der ausgebliebenen Erhöhung der Margenziele gestört. Er hält aber den Fokus auf Umsatzwachstum für berechtigt./ag/ajx;