LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Overweight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften./edh/ck;