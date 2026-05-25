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25.05.2026 17:23:14
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Kryptokurse am Montagnachmittag.
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Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:11 um 0,83 Prozent auf 77.670,24 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 77.032,65 US-Dollar.
Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,4 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 7,4 Prozent.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 0,16 Prozent stärker bei 52,84 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 52,75 US-Dollar.
Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,52 Prozent auf 2.132,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.100,14 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,08 Prozent stärker bei 350,65 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 346,90 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,68 Prozent auf 1,360 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,351 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,06 Prozent auf 392,41 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 392,19 US-Dollar.
Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 1,58 Prozent auf 0,2461 US-Dollar, nach 0,2422 US-Dollar am Vortag.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1475 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1507 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3725 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 2,17 Prozent auf 670,57 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 656,30 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1031 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1022 US-Dollar.
Währenddessen legt der Solana-Kurs um 1,08 Prozent auf 86,23 US-Dollar zu. Gestern war Solana noch 85,32 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Avalanche um 2,76 Prozent auf 9,467 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,213 US-Dollar gemeldet wurde.
Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 1,80 Prozent auf 9,605 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,435 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,02 Prozent auf 1,054 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,033 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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