Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
78.66CHF
1.70CHF
2.21 %
12:38:33
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.04.2026 11:24:35
Volkswagen (VW) vz Neutral
Volkswagen
79.20 CHF -0.38%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Die verfehlten operativen Ergebniserwartungen seien auf Restrukturierungsaufwendungen zurückzuführen und dürften durch den ordentlichen Cashflow kompensiert werden, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
85.66 €
|
Abst. Kursziel*:
5.07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
86.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.46%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
|
10:28
|Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy (finanzen.ch)
|
10:13