Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

81.96
CHF
0.04
CHF
0.05 %
15:45:32
SWX
16.04.2026 14:35:58

Volkswagen (VW) vz Buy

Volkswagen
83.19 CHF -0.55%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklung im ersten Quartal dürfte solide gewesen sein, schrieb Tim Rokossa am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht Ende April. Er rechnet aber mit Abschreibungen der Wolfsburger auf die ID.4-Produktion in den USA./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:18 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
89.48 € 		Abst. Kursziel*:
34.11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
89.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.05%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:35 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 Volkswagen Overweight Barclays Capital
15.04.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
15.04.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
15.04.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
