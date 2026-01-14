Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volkswagen (VW) vz Buy

Volkswagen
89.15 CHF -4.82%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen (VW) von 113 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Die Nachfragesituation bleibe in China gerade im Premiumsegment schwierig. Im Einstiegsbereich gebe es aber Spielraum für eine vernünftigere Preisgestaltung, weshalb VW weniger Risikodruck ausgesetzt sei. Die Wolfsburger machten anhaltend gute Fortschritte in der Kernmarke./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
118.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
101.20 € 		Abst. Kursziel*:
16.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
98.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.02%
Analyst Name::
Romain Gourvil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

07:21 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Volkswagen Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
09.01.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
