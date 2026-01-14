Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Volkswagen (VW) vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen (VW) von 113 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Die Nachfragesituation bleibe in China gerade im Premiumsegment schwierig. Im Einstiegsbereich gebe es aber Spielraum für eine vernünftigere Preisgestaltung, weshalb VW weniger Risikodruck ausgesetzt sei. Die Wolfsburger machten anhaltend gute Fortschritte in der Kernmarke./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
118.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101.20 €
|
Abst. Kursziel*:
16.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
98.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.02%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
16.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt mittags zu (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|07:21
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Volkswagen Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Volkswagen Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Volkswagen Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|89.15
|-4.82%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:00
|
JP Morgan Chase & Co.
Scout24 Overweight
|07:51
|
RBC Capital Markets
Zalando Outperform
|07:50
|
RBC Capital Markets
BNP Paribas Outperform
|07:31
|
RBC Capital Markets
Richemont Sector Perform
|07:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Stellantis Buy
|07:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Renault Hold
|07:21
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Volkswagen Buy