Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
0.95CHF
-0.05CHF
-5.10 %
27.11.2025
SWX
22.01.2026 08:48:21
Vodafone Group Buy
Vodafone Group
1.09 CHF 1.11%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 140 auf 150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Telekomanbieters hätten zuletzt eine Art Renaissance erlebt, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Anhebung der Geschäftsziele und der Dividende durch die Briten habe er erst ein Jahr später erwartet./bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.03 £
|
Abst. Kursziel*:
45.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
09:28
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
16.01.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Verluste in London: FTSE 100 am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.01.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.01.26
|FTSE 100 aktuell: So performt der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|07.01.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
Aktuelle Aktienanalysen
|09:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Michelin Neutral
|09:43
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volkswagen Neutral
|09:41
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight
|09:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Energy Overweight
|09:40
|
Deutsche Bank AG
Rio Tinto Hold
|09:37
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold
|09:36
|
Deutsche Bank AG
Dürr Hold