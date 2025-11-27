Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
0.95CHF
-0.05CHF
-5.10 %
27.11.2025
SWX
05.02.2026 12:46:56
Vodafone Group Sell
Vodafone Group
1.11 CHF -9.80%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 82 Pence auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals seien durchwachsen - auf merklich hohem Bewertungsniveau der Aktien, schrieb Polo Tang am Donnerstag./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
0.82 £
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
1.05 £
Abst. Kursziel*:
-22.20%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Polo Tang
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|12:46
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12:16
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|Vodafone Group PLC
|0.95
|-5.10%
