Cathie Woods Mega-Umschichtung - Raus aus AMD, rein in SpaceX-Aktie

ARK Invest trennt sich seit Wochen kontinuierlich von AMD-Aktien

Freigesetztes Kapital fliesst in grossem Stil in die SpaceX-Aktie

Beide Seiten der Umschichtung bergen deutliche Risiken für Anleger

Cathie Woods ARK Invest baut seine Position in Advanced Micro Devices (AMD) seit Wochen kontinuierlich ab und leitet das freigesetzte Kapital in grossem Umfang in SpaceX um, das seit seinem Börsendebüt zum bevorzugten Ziel der Fondsgesellschaft geworden ist. Zum Wochenstart verkaufte ARK abermals Anteile am Chipgiganten: Rund 41'500 AMD-Aktien im Wert von etwa 23 Millionen US-Dollar wurden abgestossen. Zeitgleich kaufte sie im Gegenzug SpaceX-Aktien für rund 22 Millionen US-Dollar.

Ein Muster mit klarer Richtung

Dieser Trade war kein Einzelfall, sondern die Fortsetzung eines Musters, das sich seit dem SpaceX-Börsengang im Juni durchzieht: Nahezu täglich verkauft ARK AMD-Anteile über mehrere seiner Fonds und kauft bei SpaceX zu. In der Woche bis zum 10. Juli war SpaceX mit rund 52 Millionen US-Dollar der grösste Einzelkauf der Fondsgesellschaft, verteilt über mehrere ARK-Fonds. AMD bleibt trotz der Verkäufe mit einem Depotanteil von knapp 9 Prozent eine der grössten Positionen bei ARK, während sich SpaceX in wenigen Wochen zu einer der zehn grössten Positionen im Flaggschifffonds entwickelt hat.

Warum SpaceX für Wood mehr Fantasie bietet

In ihrem aktuellen Big-Ideas-Bericht bezeichnet ARK Invest SpaceX im optimistischen Szenario als Kandidaten für einen Unternehmenswert von rund 3,1 Billionen US-Dollar bis 2030, getragen von den Segmenten künstliche Intelligenz, Rechenzentren und klassische Raumfahrt. Kernargument ist die Satelliteninternet-Sparte Starlink, die profitabel wächst, während das neue KI-Segment um Musks Firma xAI vorerst noch tiefrote Zahlen schreibt. Wood selbst hat öffentlich die Idee von Rechenzentren im Orbit als möglichen weiteren Werttreiber genannt, ein Konzept, das nach Unternehmensangaben ab dem kommenden Jahr getestet werden soll.

Für ARK kommt hinzu, dass SpaceX kurz nach dem Börsengang in den NASDAQ 100 aufgenommen wurde, was die Aktie automatisch in zahlreiche Indexfonds bringt und die Nachfrage strukturell stützen kann.

Seit dem Börsengang im Juni fielen die Zukäufe von Cathie Woods Investmentgesellschaft dabei gezielt in Schwächephasen: Nach dem Rekordhoch verlor die Aktie zeitweise mehr als ein Viertel ihres Wertes, und genau in diesen Rücksetzern erhöhte ARK seine Position, statt zu verkaufen. Bei AMD dagegen kaufte die Fondsgesellschaft kaum noch nach, obwohl Analysten wie Dan Ives von Wedbush sowie Häuser wie Goldman Sachs, Wells Fargo und Cantor Fitzgerald ihre Kursziele für den Chiphersteller angehoben haben.

Risiken bleiben auf beiden Seiten hoch

Bei SpaceX bleibt die Bewertung das grösste Risiko. Morningstar siedelt den fairen Wert der Aktie nach eigenen Berechnungen bei etwa 63 US-Dollar an, deutlich unter dem aktuellen Kursniveau, und CFRA hat kurz nach dem Börsengang eine Verkaufen-Einstufung mit Kursziel 115 US-Dollar vergeben. Hinzu kommen ein sehr geringer Streubesitz von nur rund 4 Prozent, der die Kursschwankungen verstärkt, eine Aktienstruktur mit eingeschränkten Stimmrechten für freie Aktionäre sowie auslaufende Halteverpflichtungen früherer Investoren Anfang August, die zusätzliche Aktien handelbar machen könnten.

Bei AMD wiederum steht die hohe Bewertung nach der Kursrally der vergangenen Quartale im Fokus, verbunden mit der Abhängigkeit von einem ungebrochenen Investitionszyklus in KI-Rechenzentren. Dass selbst ein erklärter AMD-Optimist wie ARK seine Position kontinuierlich verkleinert, während der breite Analystenkonsens weiterhin mehrheitlich zum Kauf rät, lässt sich als Signal lesen, dass die Fondsgesellschaft zumindest einen Teil ihrer Gewinne sichert, ohne die grundsätzliche Investmentthese aufzugeben.

So reagieren die Aktien

Die AMD-Aktie, die seit Jahresstart rund 150 Prozent an Wert gewonnen hat, geriet am Montag an der NASDAQ unter Druck und verlor 4,21 Prozent auf 534,39 US-Dollar. Am Dienstag ist zeitweise dagegen ein Plus von 5,03 Prozent auf 561,28 US-Dollar zu sehen.

SpaceX-Titel, die beim kürzlich erfolgten IPO noch 150 US-Dollar gekostet hatten, gaben am Montag unterdessen 4,34 Prozent auf 139,14 US-Dollar nach. Am Dienstag geht es zeitweise dann wieder um 1,67 Prozent auf 141,46 US-Dollar aufwärts.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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