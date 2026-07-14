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Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486

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Experten im Fokus 14.07.2026 22:01:00

Ausblick: Morgan Stanley zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Morgan Stanley zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mit Spannung erwarten Anleger die Bilanz von Morgan Stanley.

Morgan Stanley
185.04 CHF 2.38%
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Morgan Stanley äussert sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD gegenüber 2,13 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Minus von 33,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 19,67 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,41 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,12 USD im Vergleich zu 10,21 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 78,58 Milliarden USD, gegenüber 119,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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