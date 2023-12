NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach dem Kapitalmarkttag für die Tochter Cobra IS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Die Veranstaltung mit dem Fokus auf die Aktivitäten des Geschäftsbereichs und der Pipeline im Geschäft mit Erneuerbaren Energien sei sehr erhellend gewesen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ziele hält sie jedoch für zu konservativ, insbesondere für die Marge./tav/mis;