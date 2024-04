ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 131 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Infrastrukturunternehmen beschäftigte sich Analyst Cristian Nedelcu mit Themen wie Verkehr und Regulierung. Mit Blick auf mautpflichtige europäische Autobahnen sei er zuversichtlicher gestimmt als für Flughafenbetreiber, schrieb er. Ein Investment in Vinci bietet ihm zufolge ein diversifiziertes Engagement in Flughäfen, Mautstraßen und Bauunternehmen mit einer einigermaßen attraktiven Rendite./ck/mis;