VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci von 143 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 23. April nachbörslich anstehenden Quartalszahlen dürften einen verhaltenen Jahresstart des Mischkonzerns belegen, schrieb Graham Hunt in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der konjunkturellen Unsicherheit erwartet er kurzfristige Zurückhaltung wegen höherer Kraftstoff- und Energiepreise. Hunt senkte seine leicht seine Ergebnisschätzungen je Aktie. Langfristig verfüge Vinci aber über defensive Eigenschaften./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
144.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
130.00 €
|
Abst. Kursziel*:
10.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
132.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.31%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
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