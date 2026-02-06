VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
121.34CHF
9.29CHF
8.29 %
13:05:41
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.02.2026 12:01:13
VINCI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der Bau- und Infrastrukturkonzern habe das vergangene Jahr stark beendet, schrieb Harishankar Ramamoorthy am Freitag nach den Jahreszahlen der Franzosen./ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
137.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
132.15 €
|
Abst. Kursziel*:
3.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
132.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.47%
|
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
|
09:57
|Mischkonzern Vinci übertrifft Erwartungen - Aktie zieht an (AWP)
|
02.02.26
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur VINCI-Aktie (finanzen.net)
|
26.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.01.26