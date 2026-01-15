VINCI 107.93 CHF -0.82% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vinci von 130 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Team um die Analysten Andy Chu und Jaime Rowbotham veröffentlichte am Donnerstag einen Branchenausblick auf das Jahr 2026. Die Voraussetzungen für die Transportbranche, in der Vinci mit seinen Flughafenaktivitäten vertreten ist, seien komplex: Während die Trends im Passagier- und Frachtbereich solide seien, signalisierten aktuelle Wirtschaftsindikatoren eine konjunkturelle Abschwächung./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET



