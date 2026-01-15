VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
VINCI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vinci von 130 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Team um die Analysten Andy Chu und Jaime Rowbotham veröffentlichte am Donnerstag einen Branchenausblick auf das Jahr 2026. Die Voraussetzungen für die Transportbranche, in der Vinci mit seinen Flughafenaktivitäten vertreten ist, seien komplex: Während die Trends im Passagier- und Frachtbereich solide seien, signalisierten aktuelle Wirtschaftsindikatoren eine konjunkturelle Abschwächung./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
137.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
115.80 €
|
Abst. Kursziel*:
18.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
115.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.15%
|
Analyst Name::
Andy Chu
|
KGV*:
-
