Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Der dänische Windturbinenhersteller dürfte im dritten Quartal von saisonalen Effekten profitiert haben./bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
250.00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
186.90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
30.09.26
|So stuften die Analysten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
31.08.26
|Wie Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im August einstuften (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.07.26
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.06.26
|Juni 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Vestas Wind Systems A-S-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
31.05.26
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
06.05.26
|Windanlagenbauer Vestas übertrifft Erwartungen (AWP)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|29.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|23.54
|1.48%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:37
|
RBC Capital Markets
SpaceX Outperform
|14:36
|
RBC Capital Markets
Alphabet A Outperform
|14:08
|
DZ BANK
arGEN-X Kaufen
|13:54
|
RBC Capital Markets
Barclays Outperform
|13:53
|
JP Morgan Chase & Co.
Pfizer Neutral
|13:52
|
DZ BANK
KWS SAAT Halten
|13:29
|
JP Morgan Chase & Co.
Philips Neutral